Мэр Москвы Сергей Собянин обнародовал план снятия ограничений в Москве. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Москва 24», трансляция которого велась на YouTube.

Так, с 9 июня отменяются режим самоизоляции, пропуска, прогулки по графику для всех, в том числе пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Заработают социальные карты, льготники снова смогут ездить бесплатно в общественном транспорте. Откроются парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные клиники, агентства по трудоустройству. Отменяются ограничения для каршеринга, общественных организаций, киностудий, студий звукозаписи и НИИ. Театрам, концертным организациям и циркам разрешено проводить репетиции. Также можно свободно посещать кладбища.

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Следующий этап снятия ограничений наступит через неделю. С 16 июня заработают летние веранды кафе и ресторанов и стоматология, возобновляют работу библиотеки, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, откроют музеи, выставочные залы, зоопарки.

Снятие ограничений продолжится с 23 июня: откроются все остальные кафе и рестораны, фитнес-клубы и бассейны, детские площадки и лавочки в парках, в обычный режим работы вернутся учреждения соцзащиты, возобновляется пассажирская навигация по Москве-реке.

Сроки снятия ограничений в Москве могут измениться. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации, говорится в указе Собянина.

Режим всеобщей самоизоляции действовал в Москве с 30 марта. Он распространялся на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Жителям можно было покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора. Режим не ограничивал права граждан на въезд в город и выезд из него.

За последние сутки в России выявили 8 985 новых случаев заражения коронавирусом. Новые зараженные зафиксированы в 83 регионах. Большинство из них в Москве (2001), Московской области (751) и Санкт-Петербурге (326). Умерли 112 пациентов с коронавирусом, вылечились — 3 957. Общее число зараженных в России превысило 476 тысяч.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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