Объявлена дата отмены режима самоизоляции и пропусков в Москве

Режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня. Дату объявил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков, передает ТАСС в понедельник, 8 июня.

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«Кафе откроются с 16 июня, летние веранды», — уточнил он.

4 июня мэр столицы Сергей Собянин заявил, что большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, будут сняты к 1 июля. По его словам, ограничения будут снимать поэтапно, а не все в один день.

Так, в начале месяца был введен так называемый прогулочный режим, в рамках которого москвичи могут гулять в парках по определенному графику и в масках. Тогда же открылись непродовольственные магазины, заработали крупные торговые центры.

Между тем веденный из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции и действие системы цифровых пропусков указом Собянина ранее были продлены до 14 июня.

За последние сутки в России выявлено 8 985 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 476 658 человек в 85 регионах.

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