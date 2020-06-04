Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС в четверг, 4 июня.

«Поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять», — сказал Собянин. По его словам, в понедельник, 8 июня, будет готов график поэтапного снятия ограничений в Москве в период с 15 июня по 1 июля.

С понедельника, 1 июня, в Москве сняли ряд ограничений, в том числе запрет на прогулки. Гулять жителям столицы разрешили по определенному графику. Для нахождения на улице необходимо соблюдать ряд правил, например, носить маску и держать дистанцию с другими прохожими. В случае, если в каком-либо парке заметят чрезмерное скопление людей, администрация имеет право закрыть его для посещения.

Вместе с тем введенный из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции Собянин продлил до 14 июня, а система так называемого «прогулочного режима» введена в столице в тестовом режиме.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский заявил, что хоть люди и устали от карантина и сидения дома, ограничения нужно снимать постепенно, чтобы предотвратить повторные заражения. Он отметил, что если резко перейти в режим «гуляй, Вася», то люди начнут вести себя неосторожно

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