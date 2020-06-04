В Москве ввели новый вид пропуска

В Москве ввели еще один вид пропуска, который необходимо оформить для посещения многофункциональных центров (МФЦ). Об этом говорится в указе мэра столицы, опубликованном на сайте правительства Москвы в четверг, 4 июня.

«Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях получения государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели», — говорится в тексте документа.

В разовом пропуске необходимо указать имя, серию и номер паспорта, дату рождения, контактный телефон, номер транспортного средства или транспортной карты, а также наименование филиала МФЦ и маршрут передвижения.

После разрешения непродовольственной торговли в Москве руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк разъяснил жителям столицы, что для посещения магазинов им также необходимо оформить разовый пропуск «для иных целей», который выдается на один день два раза в неделю. Он уточнил, что если горожане идут в магазин пешком, им такой документ не нужен.

Получить рабочий или разовый цифровой пропуск можно на портале mos.ru, по СМС-сообщению на номер 7377 или по телефону единой справочной службы правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77. Для поездок на личном или служебном автомобиле обязательно должен быть привязан его государственный номер, а для поездок на общественном транспорта — номер «Тройки», «Стрелки», социальной карты или месячного проездного билета. Сделать это нужно не позднее чем за пять часов до поездки. Такая система действует с 15 апреля.

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