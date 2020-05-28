Москвичам рассказали о необходимых для поездки в магазин пропусках

Москвичам для поездки в непродовольственные магазины с 1 июня необходимо получить пропуск «для иных целей», который выдается на один день два раза в неделю. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, передает ТАСС.

Немерюк уточнил, что если горожане идут в магазин пешком, им не нужен такой документ. Двукратный разовый пропуск должны получить те, кто не пользуется рабочим пропуском и вынужден при этом добираться до магазина на общественном транспорте.

Материалы по теме Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня Москва готова к следующему этапу снятия ограничений. Что изменится в городе с 1 июня?

С 1 июня в Москве разрешат всю непродовольственную торговлю и часть бытовых услуг. В частности, речь идет о прачечных, химчистках, ремонтных мастерских. Кроме того, граждане смогут гулять по паркам и скверам и заниматься спортом на улице, однако прогулки будут осуществляться по графику.

На 28 мая в России выявлен 379 051 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4142 летальных исхода, выздоровели 150 993 человека.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!