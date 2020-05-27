В Госдуме оценили продление самоизоляции в Москве

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль оценил в беседе с RT продление режима самоизоляции в Москве, введенного из-за распространения коронавируса.

Он отметил, что необходима важность плавного выхода из противоэпидемических ограничений. «Резкого послабления при такой пандемии быть не должно», — сказал Огуль, добавив, что снимать ограничения нужно осторожно и плавно, под контролем данных Роспотребнадзора и лечебных учреждений.

При этом парламентарий указал, что уже введенные ограничения в Москве привели к положительной динамике и снижению распространения коронавируса. «Я знаю, что сокращается количество "ковидных" коек в медицинских учреждениях (...), снижается количество поступающих пациентов», — заключил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении режима самоизоляции до 14 июня. По словам градоначальника, несмотря на то, что столица перешла ко второму этапу смягчения ограничений, риск заразиться не исчез. Однако жителям столицы разрешили прогулки. Москвичи смогут гулять два раза в будни и один раз в выходной день.

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