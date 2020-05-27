Собянин продлил режим самоизоляции в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 14 июня. Соответствующий указ опубликован на сайте градоначальника.

По словам Собянина, несмотря на то, что столица перешла ко второму этапу смягчения ограничений, риск заразиться не исчез. «Мы по-прежнему должны соблюдать максимальную осторожность и – как бы ни хотелось – не форсировать события», — сообщил мэр Москвы.

Он заявил, что открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы рано. Кроме того, преждевременно отменять масочный режим, социальное дистанцирование и отказываться от работы на удаленке. «Но очередной большой шаг к возвращению нормальной жизни мы все-таки сделали. И как только позволит ситуация – за ним последуют следующие шаги», — заключил Собянин.

Ранее мэр столицы на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что с 1 июня в Москве уже можно предпринимать следующие шаги по выходу из ограничений по коронавирусу. В частности, он предложил возобновить работу непродовольственных точек торговли, бытовых услуг и разрешить прогулки в парках.

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