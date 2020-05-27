Собянин предложил разрешить в Москве непродовольственную торговлю

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить в Москве с 1 июня непродовольственную торговлю. Об этом он заявил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

По словам градоначальника, в этой сфере задействованы около 300 тысяч людей. «Плюс у населения востребован целый ряд товаров, которые они не могут получить по электронной почте», — добавил он.

Собянин также отметил, что в столице с начала июня можно открыть часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта с человеком. В их числе прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и другое.

Мэр столицы в ходе встрече с Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня. «Предлагаем в тестовом режиме сделать график, когда граждане, проживая в тех или иных домах, могли бы выходить на прогулки», — сказал он.

По данным на 27 мая, в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.

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