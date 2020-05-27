Коронавирусу предсказали период «спячки» в России

В России у коронавируса будет период «спячки», который произойдет в середине июня. Такое предсказание озвучил заместитель директора ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова» Николай Филатов в интервью радиостанции «Комсомольская правда», передает ТАСС.

По словам Филатова, первые две недели июня в России «активно половят коронавирус», после чего он «уйдет в спячку и его даже найти будет трудно». Такие выводы директор НИИ сделал на основе «своих знаний в области развития эпидемического процесса».

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Ранее президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия заявил, что окончания эпидемии коронавируса в России можно ожидать к концу лета. Такое же предположение высказал начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов. Однако директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург усомнился в победе над коронавирусом летом.

По данным на 27 мая, в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.

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