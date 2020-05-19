России предрекли долгий выход из эпидемии коронавируса

Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса. Она заявила, что России потребуется больше времени на прохождение нисходящей кривой, отражающей количество ежедневных случаев заражения COVID-19. Об этом она порассуждала в интервью «Парламентской газете».

По ее словам, в настоящее время нельзя с уверенность утверждать о прохождении пика заражаемости коронавирусом. Однако, судя по официальным данным, со 2 мая страна находится на этапе преодоления пика кривой заражаемости, так как число ежедневно регистрируемых случаев снижается и намечается переход к преодолению пика и началу нисходящей части кривой.

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Динамика развития эпидемии в других государствах позволяет предположить, что нисходящая часть кривой в России будет более продолжительной и затяжной, чем восходящая. Предположительно, она продлится около 5-6 недель, в течение которых количество заражений будет падать и достигнет минимума в конце июня — начале июля.

В ходе того же интервью Молдогазиева заявила, что пандемия закончится спустя 4-6 недель после регистрации последнего случая заражения. В России, предположительно, ситуация вернется в норму в августе. Такой сценарий будет возможен в том случае, если все границы в мире останутся закрытыми в течение всего лета и не будет новых вспышек инфицирования.

По данным на 19 мая, в мире более 4,75 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 316 тысяч скончались, более 1,7 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Россия, Великобритания, Бразилия и Испания.

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