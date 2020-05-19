Спрогнозированы сроки полного окончания пандемии коронавируса в России и в мире

Окончание пандемии коронавируса в России и в мире будет характеризоваться отсутствием активных случаев заболевания, а также достижением максимума и дальнейшем отсутствием роста кривой общего количества заразившихся. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева.

По ее словам, среди европейских стран только в Германии и Франции кривая, отражающая количество активных случаев, снижается, а кривая по общему количеству заболевших начала выходить на плато. «С учетом того, что это заболевание имеет длительный характер, и период выздоровления занимает 3-4 недели, то эпидемия закончится спустя это время после регистрации последнего случая заражения», — объяснила специалист.

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В России в свою очередь эпидемия закончится в августе, подчеркнула Молдогазиева. Такой сценарий будет возможен в том случае, если все границы в мире останутся закрытыми в течение всего лета и не будет новых вспышек инфицирования.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова обозначила сроки завершения эпидемии коронавируса в стране. По ее словам, эпидемия может завершиться к июлю.

18 мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в стране удалось остановить. Несмотря на в целом непростую ситуацию с распространением коронавируса, динамика позитивная.

По данным на 19 мая, в мире более 4,75 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 316 тысяч скончались, более 1,7 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Россия, Великобритания, Бразилия и Испания.

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