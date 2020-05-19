Оценено влияние майских праздников на заражение коронавирусом

Врачи-инфекционисты рассказали принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК о влиянии майских праздников на заражение россиян коронавирусом.

Так, они считают, что возможные случаи заражения россиян на майских праздниках, скорее всего, уже отразились на статистике. Однако число зараженных может увеличиться, если люди не соблюдали режим самоизоляции в период праздников, заявил ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

По его словам, «в ближайшее время можно чего-то ожидать», если россияне не будут соблюдать карантин. Он отметил, что отсутствие всплеска заболеваний после первых майских выходных может говорить о том, что большинство людей исправно соблюдали карантин. Кроме того, это может быть проявлением сезонности.

Вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что значительная часть населения соблюдала режим самоизоляции на праздниках, однако не обошлось без нарушителей. Он подчеркнул, что период первых майских праздников отразился на статистике заражения. Так, с 7 по 10 мая в России было зафиксировано наибольшее число заражений.

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Альтштейн добавил, что в стране есть тенденция к сокращению числа зараженных, однако все может измениться. В качестве примера он привел статистику США, где наблюдались сначала высокие пики, затем пики пониже, снижение в течение двух дней, а затем снова повышение.

Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев согласился с мнением коллеги и заявил, что россияне старались самоизолироваться, однако были нарушения. В то же время на рост числа заражений повлияло то, что в последнее время людей активно обследовали, выявляли носителей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в стране удалось остановить. По его словам, несмотря на в целом непростую ситуацию с распространением коронавируса, динамика позитивная.

По состоянию на 19 мая в России выявлено 290 678 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. За последние сутки зарегистрировано 8926 новых случаев инфицирования. Число выздоровевших пациентов увеличилось до более 70 тысяч человек. За весь период скончались 2722 человека.

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