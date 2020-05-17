Роспотребнадзор назвал нормальное число зараженных коронавирусом в сутки

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала нормальное число зараженных коронавирусом в сутки. Ее слова приводит Telegram-канал журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

Отвечая на вопрос о том, сколько инфицированных должны регистрировать в сутки, чтобы все было нормально, Попова сказала: «Ноль».

Ранее 17 мая она сообщила, что рост распространения коронавируса в России остановлен, стабилизация ситуации наблюдается по всей стране. Глава Роспотребнадзора отметила, что для снижения риска заражения гражданам придется соблюдать правила безопасности и летом.

В России вторые сутки подряд фиксируется менее 10 тысяч случаев заражения коронавирусом. Так, за последние сутки было выявлено 9709 новых инфицированных. При этом скончались 94 пациента с подтвержденным вирусом, вылечились — 4940.

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