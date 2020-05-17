Мясников назвал единственную эффективную меру защиты от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил меры индивидуальной защиты от коронавируса и оценил их эффективность. В своем Telegram-канале он напомнил о том, что их важно соблюдать даже во время постепенного снятия введенных из-за пандемии ограничений.

Единственной эффективной мерой защиты от коронавируса Мясников назвал соблюдение социальной дистанции. «Учитесь просчитывать ситуацию, чтобы избегать близких контактов. Опасность поголовного ношения масок в том, что они создают иллюзию защиты. Запомните: если вы не будете соблюдать социальную дистанцию — никакие маски вам не помогут и не защитят!» — предупредил доктор.

Он напомнил о том, что маски — это средство индивидуальной защиты, однако не личной, а «другого индивидуума». Мясников уточнил, что коронавирус может передаваться от носителя и в бессимптомный период, поэтому носить маски важно для того, чтобы предохранять других.

Врач также отметил, что одноразовые перчатки используются не для защиты от COVID-19. По его словам, они нужны для того, чтобы защитить кожу рук от частого применения антисептика. «Вирус точно так же будет передаваться с перчаток на слизистые рта и глаза, если их трогать руками. Перчатки нужно постоянно менять и постоянно обрабатывать антисептиком, иначе они сами станут источником инфекции, причем не только коронавирусной», — добавил Мясников.

Ранее в мае Мясников отреагировал на публикацию издания Financial Times, в которой было сказано, что реальная смертность от COVID-19 в России на 70 процентов выше официальной статистики. По мнению врача, журналисты использовали статистические данные, сравнение которых не было корректным.

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