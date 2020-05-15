Россиянам дали советы по использованию перчаток в период пандемии коронавируса

Врач-дерматовенеролог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Марина Горностаева рассказала о правильном использовании перчаток в период коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист отметила, что перед надеванием перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук. Также, по ее словам, носить средства индивидуальной защиты рекомендуется не более двух часов. При этом тканевые перчатки можно носить весь день.

Для того, чтобы избежать пересыхания кожи, Горностаева посоветовала россиянам использовать питательный крем. Врач подчеркнула, что зуд кожного покрова после обработки антисептиком вызывается обезвоживанием кожи и утратой слоя водно-липидной мантии.

Ранее доктор Александр Мясников назвал ношение перчаток бессмысленным действием, потому что в идеале их надо мыть или менять каждый раз при соприкосновении с предметами. Телеведущая Елена Малышева советовала мыть руки перед надеванием изделий и не прикасаться ими к лицу, волосам и открытым участкам кожи.

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