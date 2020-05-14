Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом через перчатки

Риск заразиться коронавирусом через перчатки существует, если трогать лицо руками. Об этом предупредила заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова в беседе с Пятым каналом.

Она уточнила, что на ткани и другой поверхности изделия могут быть бактерии и вирусы. «Самое главное, чтобы минимальным был контакт. Не надо касаться лица, вытирать нос, глаза», — сказала инфекционист, отметив, что перчатки не стоит носить долго.

Кожевникова добавила, что можно носить как одноразовые, так и многоразовые средства защиты, но при этом важно предотвратить распространение на них инфекции. Так, резиновые перчатки необходимо выбросить после возвращения домой. Тканевые надо постирать с мылом и погладить.

Ранее доктор Александр Мясников назвал ношение перчаток бессмысленным действием, потому что в идеале их надо мыть или менять каждый раз при соприкосновении с предметами. Телеведущая Елена Малышева советовала мыть руки перед надеванием изделий и не прикасаться ими к лицу, волосам и открытым участкам кожи.

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