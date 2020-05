Мясников отреагировал на обвинения в занижении данных по коронавирусу в России

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что низкий уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в России, видимо, смущает весь остальной мир. Такое мнение он выразил в эфире телеканала «Россия 24».

Так Мясников отреагировал на публикацию издания Financial Times, в которой было сказано, что реальная смертность от COVID-19 в России на 70 процентов выше официальной статистики. По его словам, журналисты берут в пример апрельские показатели смертности в Москве, которые выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как считает врач, сравнивать показатели всего за один месяц не совсем корректно. «Это не является однозначным доказательством каких-либо тенденций», — сказал он, добавив, что прирост смертности в Москве — 1800 случаев, и лишь 600 из них — от коронавируса.

Медик заявил, что похожая статистика наблюдается и в других странах, где смертность пациентов с COVID-19 меньше, чем общий прирост летальных случаев.

При этом в России в отличие от большинства стран вскрытие умерших с подозрением на коронавирус производится в ста процентах случаев, в то время как в США и Великобритании такая экспертиза платная и необязательная, добавил Мясников.

Ранее американские издания The New York Times и Financial Times написали, что в России число умерших пациентов с коронавирусом может быть на 70 процентов выше официальных данных. При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в стране не наблюдаются факты сознательного занижения смертности. МИД России назвал материалы изданий фейком и антироссийской пропагандой и объявил о намерении обратиться в секретариат ООН к генсеку ЮНЕСКО Одре Азуле и к представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру.

