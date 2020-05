Россия обратится в ООН из-за обвинений в занижении данных по коронавирусу

МИД России обратится в секретариат ООН к генсеку ЮНЕСКО Одре Азуле и к представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру из-за публикаций с обвинениями в занижении российских данных по смертности от коронавирусной инфекции. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она также заявила, что МИД подготовил письма с требованием об опровержении дезинформации, которые будут направлены в редакции Financial Times и The New York Times.

«Они завтра же будут вручены главным редакторам через наши посольства в США и Британии», — приводит агентство ее слова.

Захарова назвала публикации этих изданий примером «инфодемии», об опасности которой предупреждал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Накануне материалы прокомментировали другие представители МИД. Дипломаты объявили их фейком и антироссийской пропагандой, а также указали на нарушение принципов журналистики: их авторы не привели точку зрения российской стороны.

Financial Times ранее написала, что в России число умерших пациентов с коронавирусом может быть на 70 процентов выше официальных данных. Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович при этом заявила, что в стране не наблюдаются факты сознательного занижения смертности.

В России, по последним данным, выявлено 242 тысячи заболевших в 85 регионах. За весь период в стране от коронавируса скончались 2112 человек, более 48 тысяч выздоровели.

