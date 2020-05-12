В ВОЗ оценили шансы России выйти на стабилизацию по коронавирусу

У России есть шанс выйти на стабилизацию ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1», передает «Интерфакс».

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По ее словам, надежду дают эпидемиологические данные. Они показывают, что тенденция роста числа новых заразившихся снижается уже шесть дней подряд. Вместе с тем Вуйнович отметила, что снижение скорости эпидемии будет зависеть от поведения россиян.

«Надо быть очень осторожными, остается требование физической удаленности людей и быстрой госпитализации всех зараженных. Вирус никуда не ушел, его просто смогли чуть-чуть задержать, даже не контролировать», — отметила Вуйнович.

Всего в стране выявлено 232 243 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 107 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 2116 человек.

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