В Роспотребнадзоре рассказали о живучести коронавируса

Коронавирус может сохраняться на поверхности в течение трех суток. О живучести COVID-19 рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС во вторник, 12 мая.

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«Сегодня уже показано и доказано дополнительно, что вирус достаточно устойчив в окружающей среде», — сказала глава ведомства, подчеркнув, что именно с этим связано введение такой меры безопасности, как усиленная дезинфекция.

Вместе с тем Попова отметила, что почти 40 процентов заразившихся получили вирус при близком контакте с его носителем. Санитарная обстановка в связи с распространением инфекции в стране, по словам главы Роспотребнадзора, остается напряженной.

Всего в стране выявлено 232 243 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 107 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 2116 человек.

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