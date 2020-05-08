Роспотребнадзор назвал срок сохранения новых правил поведения при эпидемии

Некоторые правила безопасности и поведения сохранятся в России до окончания эпидемии коронавируса или появления вакцины. Такой срок назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

По ее словам, сейчас стало понятно, что люди «никуда не денутся» от инфекции, и власти начали выстраивать тактику и стратегию жизни в этих условиях. «Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он "устал" и уходит», — сказала она.

Попова добавила, что для приспособления россиян к новой жизни для различных отраслей разрабатываются специальные методические рекомендации с учетом изменений эпидемиологической ситуации.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова посоветовала москвичам привыкать жить по соседству с новой инфекцией, пока не появится вакцина и необходимые лекарства.

По данным на 8 мая, в России зарегистрировано почти 188 тысяч случаев заражения. Страна вышла на пятое место по числу инфицированных.

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