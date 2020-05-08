В мэрии посоветовали москвичам привыкать жить по соседству с коронавирусом

Власти Москвы посоветовали горожанам привыкать жить в условиях распространения коронавирусной инфекции, которое пойдет на спад после появления вакцины и необходимых лекарств. Об этом заявила заммэра города Анастасия Ракова, передает ТАСС.

По ее словам, вирус в столице не исчезнет в один момент и продолжит циркулировать среди жителей. «Нам всем придется привыкать жить и функционировать по соседству с этим вирусом», — сказала представительница мэрии.

Ранее Ракова говорила, что в Москве последние две недели не растет доля госпитализированных пациентов с коронавирусом от общего числа зараженных. Большинство инфицированных являются лишь переносчиками вируса и не больны.

Столичные власти продлили ограничительные меры до 31 мая. С 12-го числа горожане обязаны носить маски и перчатки в магазинах, такси и общественном транспорте, за нарушение этого правила предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!