Глава РАН назвал непредсказуемой ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с развитием коронавируса в России остается сильно непредсказуемой. Такой ее назвал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, передает ТАСС.

По словам Сергеева, ослабление карантинного режима стоит начинать, когда смертность начнет снижаться, а пока ситуация рискованная.

Президент РАН добавил, что вакцину от коронавируса придется ждать долго, «как минимум несколько месяцев». Он подчеркнул, что даже при положительных результатах вакцина может не пройти клинические испытания.

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Сергеев также заявил, что победа над коронавирусом — «классическая управленческая задача в условиях неопределенности», которая требует быстрого реагирования. Однако, по его словам, в текущих условиях планировать очень сложно, так как заражение может протекать бессимптомно, и у коронавируса долгий инкубационный период.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил достоверность российской статистики по коронавирусу и заявил, что «мы ничего не скрываем». Он добавил, что причину смерти пациентов с COVID-19 устанавливают путем вскрытия, и эта практика «помогает вести точные подсчеты».

В России за последние сутки выявили 8849 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего в России выявлено 317 554 случая инфицирования в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.

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