В Кремле оценили достоверность статистики по коронавирусу

Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил степень достоверности российской статистики по коронавирусу словами «мы ничего не скрываем». Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Он рассказал, что причину смерти пациентов с коронавирусом устанавливают путем вскрытия. «Эта практика помогает вести точные подсчеты и устанавливать, от чего умер человек. В этом разница между Россией и многими западными странами, где не проводят патолого-анатомических исследований», — подчеркнул Песков.

Ранее правдивость российской статистики по коронавирусу также оценила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Она отметила, что при подсчете летальных исходов Россия использует рекомендации ВОЗ.

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