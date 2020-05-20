ВОЗ оценила правдивость российской статистики по коронавирусу

При подсчете статистики по коронавирусу Россия использует методологию, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Правдивость российской статистики оценила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, передает ТАСС в среду, 20 мая.

«Россия использует методологию МКБ-10 и руководящие принципы ВОЗ. 16 апреля 2020 года ВОЗ опубликовала новые методические рекомендации по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти, (...) которые применяются в Российской Федерации, как и прочие рекомендации», — констатировала Вуйнович.

Ранее стало известно, что в России пятый день подряд суточная статистика по заражению коронавирусом не превышает 10 тысяч. По информации оперштаба, за последние сутки в стране выявили 8764 случая заражения коронавирусом. По данным на 19 мая, в стране зарегистрировали 9263 новых случая COVID-19, 18 мая сообщалось о 8926 случаях, 17 и 16 мая — о 9709 и 9200 случаях соответственно.

Всего, по последним данным, в России выявили 308 705 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в стране зафиксировано 2972 летальных исхода и 85 392 случая выздоровления.

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