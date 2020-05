Власти Москвы разъяснили статистику по смертности от коронавируса

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун прокомментировал материал The New York Times о занижении статистики смертности от коронавируса. Его письмо издание опубликовало на своем сайте.

По словам Хрипуна, апрельская статистика количества смертей в Москве позволила некоторым изданиям предположить, что рост числа летальных исходов связан с COVID-19. «Но сами цифры не говорят о причине смерти», — отметил он.

Глава Депздрава сообщил, что в апреле 2020 года в городе зарегистрировали 11 846 смертей, что на 1841 больше, чем в апреле 2019 года и на 985 больше, чем в 2018-м. Хрипун подчеркнул, что с коронавирусом были связаны 639 смертей. По его словам, власти уверены в точности данных, так как в каждом случае проводят вскрытие. Он считает, что повышение показателей смертности является естественным при распространении острых респираторных заболеваний.

«Но даже если бы все смерти в апреле в Москве были связаны с коронавирусом, то число летальных исходов в городе было бы меньше, чем в Нью-Йорке и Лондоне», — подчеркнул чиновник и заявил о готовности делиться опытом с российскими и зарубежными коллегами.

11 мая американская газета The New York Times и британская Financial Times опубликовали статьи, в которых говорилось, что в России число умерших пациентов с коронавирусом может быть на 70 процентов выше официальных данных. FT сделало такой вывод на основе данных о смертности в Москве и Санкт-Петербурге за апрель. NYT также ссылалось на статистику о более высоком уровне смертности в столице.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в стране не наблюдаются факты сознательного занижения смертности. МИД России назвал материалы изданий фейком и антироссийской пропагандой.

