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12:23, 16 июля 2025Бывший СССР

Появились кадры удара ВС России по ракетному комплексу ВСУ

Появились кадры удара ВС России по ракетному комплексу ВСУ в Одесской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские войска нанесли удар по ракетному комплексу Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле поселка Гвардейское в Одесской области. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Сообщается, что снаряд был выпущен из ракетного комплекса «Искандер-М» по позиционному району зенитного ракетного комплекса С-300ПС ВСУ.

Ранее появились кадры уничтожения танка Leopard ВСУ в Сумской области. На опубликованных кадрах видно, как танк выезжает из-за поворота, к нему приближается дрон и наносит удар, после чего видео обрывается.

До этого Минобороны показало кадры боев за поселение в Донецкой народной республике. В конце видео заметны солдаты — они стоят посреди полуразрушенных домов с флагом России.

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