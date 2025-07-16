Появились кадры удара ВС России по ракетному комплексу ВСУ в Одесской области

Российские войска нанесли удар по ракетному комплексу Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле поселка Гвардейское в Одесской области. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Сообщается, что снаряд был выпущен из ракетного комплекса «Искандер-М» по позиционному району зенитного ракетного комплекса С-300ПС ВСУ.

Ранее появились кадры уничтожения танка Leopard ВСУ в Сумской области. На опубликованных кадрах видно, как танк выезжает из-за поворота, к нему приближается дрон и наносит удар, после чего видео обрывается.

До этого Минобороны показало кадры боев за поселение в Донецкой народной республике. В конце видео заметны солдаты — они стоят посреди полуразрушенных домов с флагом России.