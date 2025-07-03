Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:23, 3 июля 2025Бывший СССР

Появились кадры уничтожения танка Leopard ВСУ в Сумской области

Российский дрон уничтожил танк Leopard ВСУ в Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские войска ударом дрона уничтожили танк Leopard 2A6 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Кадры удара по технике показал Telegram-канал Центра перспективных беспилотных технологий (ИЦПБТ) «Рубикон».

«30 июня близ населенного пункта Писаревка расчетом «Рубикона» был обнаружен и поражен танк Леопард 2А6», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как танк выезжает из-за поворота, к нему приближается дрон и наносит удар, после чего видео обрывается.

Ранее кадры уничтожения танка Leopard в Сумской области опубликовало Минобороны. По данным оборонного ведомства, танк обнаружила разведка 155-й бригады морской пехоты.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава ЕК раскрыла подробности принятия 18-го пакета санкций ЕС против России

    Миллиарды рублей «Роснано» растратили при создании российского планшета

    Российские бойцы отразили атаку «Аль-Каиды»

    Сын Олега Газманова прокомментировал свой рост 170 сантиметров

    Серийный педофил из Астрахани получил 23 года колонии

    Россиянам перечислили правила защиты от мошенников

    В МВД объяснили задержание бывшей учительницы в российском городе

    В России прокомментировали предложение запретить укладку асфальта в снег и дождь

    Дети из российского города поплавали в гигантской луже и попали на видео

    На Южном Урале участники автопробега собрали полмиллиона рублей для тяжелобольных детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости