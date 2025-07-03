Появились кадры уничтожения танка Leopard ВСУ в Сумской области

Российский дрон уничтожил танк Leopard ВСУ в Сумской области

Российские войска ударом дрона уничтожили танк Leopard 2A6 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Кадры удара по технике показал Telegram-канал Центра перспективных беспилотных технологий (ИЦПБТ) «Рубикон».

«30 июня близ населенного пункта Писаревка расчетом «Рубикона» был обнаружен и поражен танк Леопард 2А6», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как танк выезжает из-за поворота, к нему приближается дрон и наносит удар, после чего видео обрывается.

Ранее кадры уничтожения танка Leopard в Сумской области опубликовало Минобороны. По данным оборонного ведомства, танк обнаружила разведка 155-й бригады морской пехоты.