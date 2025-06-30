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16:44, 30 июня 2025Бывший СССР

Появились кадры уничтожения украинского Leopard 2

Подразделение «Рубикон» опубликовало кадры уничтожения Leopard 2 под Сумами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

В сети появились кадры уничтожения украинского танка Leopard 2A6 в Сумской области. Соответствующее видео публикует в Telegram российское подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Рубикон».

«Разведкой 155 бригады морской пехоты был обнаружен новый Леопард 2А6, данные были переданы "Рубикону". По танку отработал расчет "Рубикона". Танк уничтожен», — говорится в публикации.

Ранее российский боец с позывным Странник рассказал историю уничтожения первого танка Leopard 2 в Курской области. По словам военного, им двигало чувство мести за сослуживца.

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