Появились кадры уничтожения украинского Leopard 2

Подразделение «Рубикон» опубликовало кадры уничтожения Leopard 2 под Сумами

В сети появились кадры уничтожения украинского танка Leopard 2A6 в Сумской области. Соответствующее видео публикует в Telegram российское подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Рубикон».

«Разведкой 155 бригады морской пехоты был обнаружен новый Леопард 2А6, данные были переданы "Рубикону". По танку отработал расчет "Рубикона". Танк уничтожен», — говорится в публикации.

Ранее российский боец с позывным Странник рассказал историю уничтожения первого танка Leopard 2 в Курской области. По словам военного, им двигало чувство мести за сослуживца.