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12:20, 16 июля 2025Россия

Армия России ударила по военным предприятиям и топливным объектам Украины

Минобороны России заявило об ударе по предприятиям ВПК Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российская армия нанесла удар по объектам предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнило ведомство, атака осуществлена силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, артиллерии и ракетных войск. Помимо предприятий ВПК, поражены объекты топливно-энергетического комплекса, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также временные пункты дислокации войск противника в 148 районах.

Днем ранее Минобороны России отчиталось об ударе по инфраструктуре военных аэродромов Украины, местам сборки и хранения дронов, складам с боеприпасами, станциям обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также по двум пусковым установкам зенитно-ракетного комплекса IRIS-T.

13 июля также сообщалось о поражении центра подготовки операторов беспилотников ВСУ и зенитных пусковых установок.

ЖЗЛ
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