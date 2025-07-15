Минобороны отчиталось об ударе по аэродромам на Украине

Минобороны сообщило об ударе ВС России по аэродромам на Украине

Вооруженные силы (ВС) России за сутки нанесли удары по аэродромам на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сообщении.

Помимо аэродромов, поражение было нанесено местам сборки и хранения БПЛА, складам с боеприпасами, станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также двум пусковым установкам ЗРК IRIS-T, произведенным в Германии.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в небе над Россией уничтожили более полусотни украинских беспилотников. Больше половины дронов перехватили над Белгородской областью — 32 штуки. Еще 12 БПЛА средства противовоздушной обороны уничтожили над Воронежской областью.