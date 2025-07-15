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12:07, 15 июля 2025Россия

Минобороны отчиталось об ударе по аэродромам на Украине

Минобороны сообщило об ударе ВС России по аэродромам на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России за сутки нанесли удары по аэродромам на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сообщении.

Помимо аэродромов, поражение было нанесено местам сборки и хранения БПЛА, складам с боеприпасами, станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также двум пусковым установкам ЗРК IRIS-T, произведенным в Германии.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в небе над Россией уничтожили более полусотни украинских беспилотников. Больше половины дронов перехватили над Белгородской областью — 32 штуки. Еще 12 БПЛА средства противовоздушной обороны уничтожили над Воронежской областью.

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