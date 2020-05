Познер предложил российским СМИ не опускаться до уровня западных

Ведущий Владимир Познер выступил с предложением к российским СМИ после появления статей западных изданий The New York Times и Financial Times с утверждениями о заниженной смертности от коронавируса в России. Свое обращение он сделал в эфире авторской передачи «Познер» на Первом канале.

Познер посчитал, что не стоило опускаться до «довольно-таки мерзкого» уровня «наших, так сказать, противников» из зарубежных стран. «Зачем же нам отвечать примерно таким же образом? Почему бы просто презрительно не проигнорировать это и не опускаться на их уровень», — заметил ведущий.

По его словам, западные СМИ публиковали материалы о том, что с коронавирусом в России «дело обстоит плохо», а российские — показывали, как плохо в Италии, Испании и особенно в США. Журналист подчеркнул, что «дело пошло по-серьезному», когда The New York Times и Financial Times опубликовали свои статьи.

Телеведущий негативно оценил эти публикации, так как журналисты не обратились ни к одному из врачей или людей, отвечающих за ситуацию в стране, а «сами решили, своими подсчетами». Познер констатировал, что вместо игнорирования FT и NYT «наши СМИ с удвоенной энергией стали показывать, как там плохо справляются с пандемией».

11 мая американская газета The New York Times и британская Financial Times опубликовали статьи, в которых говорилось, что в России число умерших пациентов с коронавирусом может быть на 70 процентов выше официальных данных. FT сделало такой вывод на основе данных о смертности в Москве и Санкт-Петербурге за апрель. NYT также ссылалось на статистику о более высоком уровне смертности в столице.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в стране не наблюдаются факты сознательного занижения смертности. МИД России назвал материалы изданий фейком и антироссийской пропагандой.

