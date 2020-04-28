Познер призвал не давать слова критикам мер по борьбе с коронавирусом

Телеведущий Владимир Познер выступил за ограничение выступлений на телевидении критиков мер властей по борьбе с коронавирусом. Об этом он сказал в эфире собственной программы на Первом канале. Выпуск «Познера» опубликован на сайте телеканала.

Журналист пояснил, что в российских СМИ, в том числе на федеральных каналах, дают слово «противникам тех мер, которые считают необходимыми для борьбы с пандемией и решения вопроса коронавируса», а «эти люди высказывают самые разные вещи».

«И скажу я вам – хотя, конечно, меня будут проклинать и говорить что-то еще — я бы им слово не давал, не в этой ситуации», — призвал Познер. По его мнению, пандемия нового вируса — это практически как война и в связи с этим «появляется некоторая необходимость в жесткости». «По крайней мере, это мое убеждение, пускай меня осудят», — добавил ведущий.

Он уточнил, что критики действий руководства страны в такой ситуации наносят вред, так как их «могут слушаться растерянные и немного потерянные люди». Познер заключил, что свобода слова сопряжена с ответственностью и поэтому возможна только до тех пор, пока не начинает вредить кому-то и пока не ограничивает свободу другого человека.

Ранее Познер призвал «противников президента Владимира Путина и нынешней власти» заключить с ней перемирие на время пандемии коронавируса. По его словам, в интернете и в некоторых СМИ заметно «плохо скрываемое, а то и откровенное злорадство» из-за распространения заболевания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!