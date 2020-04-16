Познер рассказал об опасностях слежки властей за каждым человеком

Телеведущий Владимир Познер выразил опасения, что под борьбой с распространением коронавируса власти стран мира сохранят те меры, которые позволят следить за каждым человеком на территории государства. Свою точку зрения он высказал в Instagram-интервью писателю и журналисту Михаилу Зыгарю.

«Опасность того, что вот эти миллионы камер, слежка за каждым человеком, куда он идет, с кем он встречается и все такое прочее, может быть использовано в тоталитарных целях, это абсолютнейший факт. И это реальная опасность», — рассказал он.

По словам Познера, вне зависимости от того, демократическая страна или не очень, ее руководство, «получив еще власть, — не любит ее отдавать нигде и никогда». При этом журналист пояснил, что не верит в готовность большинства людей брать ответственность на себя.

Ведущий отметил, что люди склонны, в России даже в большей степени, чем во многих других знакомых ему странах, перекладывать ответственность на власть, так как, по мнению населения, это их забота.

Он заключил, что, скорее всего, «эта тотальная слежка», которая в настоящее время объясняется необходимостью, может продолжаться и при отсутствии любых необходимостей, «кроме той, чтобы нас с вами контролировать».

Ранее Познер обвинил россиян, которые не соблюдали карантинные меры, в беспечности и халатности. По мнению журналиста, источником резкого роста числа заразившихся вирусом стали те, кто проводил каникулы в Европе, в частности в Куршевеле.

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