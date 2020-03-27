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Познер предложил очень жестко действовать с беспечными россиянами

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Владимир Познер
Владимир Познер
Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Ведущий Владимир Познер предложил властям пойти на очень жесткие действия в отношении россиян, которые проявляют беспечность в связи с ситуацией с китайским коронавирусом на территории страны. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».

«Мне кажется, что до россиян еще не дошло, и, возможно, придется властям предпринять какие-то очень жесткие шаги», — отметил он. По мнению Познера, для жителей России простое объяснение и уговоры «вроде бы не очень работают».

Журналист подчеркнул, что россияне пока довольно беспечно относятся к распространению нового заболевания. Он допустил, что обращение президента России Владимира Путина может изменить отношение людей. Однако Познер заметил, что, по его личным наблюдениям, этого пока не произошло.

«Иногда я выхожу в магазин или в Останкино, чтобы свою программу выдать в эфир, — меня поражает, как мало людей в масках», — заметил ведущий. По словам журналиста, он старается больше времени проводить дома или на даче, а при выходе на улицу надевает маску и перчатки.

Ранее Познер обратился к россиянам, которые не верят официальной информации о распространении коронавируса и считают, что вокруг «все фигня и пропаганда». Он призвал людей «задуматься, разобраться и понять», что ситуация не является выдумкой.

85-летний Владимир Познер окончил биолого-почвенный факультет МГУ по специальности «физиология человека» в 1958 году, но стал известен как журналист. Ведущий авторской программы «Познер», которая выходит на Первом канале с 2008 года. Был одним из ведущих телемостов между США и СССР в 1980-х годах.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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