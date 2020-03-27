Познер предложил очень жестко действовать с беспечными россиянами

Ведущий Владимир Познер предложил властям пойти на очень жесткие действия в отношении россиян, которые проявляют беспечность в связи с ситуацией с китайским коронавирусом на территории страны. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».

«Мне кажется, что до россиян еще не дошло, и, возможно, придется властям предпринять какие-то очень жесткие шаги», — отметил он. По мнению Познера, для жителей России простое объяснение и уговоры «вроде бы не очень работают».

Материалы по теме Сокрушительный удар Как коронавирус поставил под угрозу весь интернет «Государство скрывает истинные масштабы» Страны бывшего СССР объявляют карантин. Как коронавирус меняет жизнь на постсоветском пространстве

Журналист подчеркнул, что россияне пока довольно беспечно относятся к распространению нового заболевания. Он допустил, что обращение президента России Владимира Путина может изменить отношение людей. Однако Познер заметил, что, по его личным наблюдениям, этого пока не произошло.

«Иногда я выхожу в магазин или в Останкино, чтобы свою программу выдать в эфир, — меня поражает, как мало людей в масках», — заметил ведущий. По словам журналиста, он старается больше времени проводить дома или на даче, а при выходе на улицу надевает маску и перчатки.

Ранее Познер обратился к россиянам, которые не верят официальной информации о распространении коронавируса и считают, что вокруг «все фигня и пропаганда». Он призвал людей «задуматься, разобраться и понять», что ситуация не является выдумкой.

85-летний Владимир Познер окончил биолого-почвенный факультет МГУ по специальности «физиология человека» в 1958 году, но стал известен как журналист. Ведущий авторской программы «Познер», которая выходит на Первом канале с 2008 года. Был одним из ведущих телемостов между США и СССР в 1980-х годах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!