Познер обратился к считающим коронавирус «фигней и пропагандой» россиянам

Телеведущий Владимир Познер обратился к россиянам, которые не верят официальной информации о распространении коронавируса и считают, что вокруг «все фигня и пропаганда». На странице в Instagram Познер Online он призвал их «задуматься, разобраться и понять».

По словам телеведущего, жители России в целом отличаются подозрительностью ко всему, что говорит власть и руководство. Однако Познер заверил читателей, что «коронавирус — это не придумка», потому что «от придумок люди не умирают». Он также отметил, что пандемия принесет тяжелейшие последствия для экономики и обойдется государству «в сотни миллиардов рублей, долларов, фунтов, евро», а потому она не может быть выгодна каким-либо политикам.

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Познер добавил, что по окончании пандемии планирует жить так же, как и до нее, жить полной жизнью: видеться с детьми, внуками, правнуками и друзьями. Те же, кто утверждают, что пандемия — это «фигня и пропаганда», по мнению Познера, жить не собираются в принципе. Именно поэтому он призвал подписчиков подумать и добавил, что «думать не менее полезно, чем сомневаться».

Ранее Познер выразил мнение, что пандемия пойдет на спад не раньше конца мая. Он подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса очень серьезная, однако призвал не волноваться по этому поводу.

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