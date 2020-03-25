Познер обратился к считающим коронавирус «фигней и пропагандой» россиянам

Телеведущий Владимир Познер обратился к россиянам, которые не верят официальной информации о распространении коронавируса и считают, что вокруг «все фигня и пропаганда». На странице в Instagram Познер Online он призвал их «задуматься, разобраться и понять».
По словам телеведущего, жители России в целом отличаются подозрительностью ко всему, что говорит власть и руководство. Однако Познер заверил читателей, что «коронавирус — это не придумка», потому что «от придумок люди не умирают». Он также отметил, что пандемия принесет тяжелейшие последствия для экономики и обойдется государству «в сотни миллиардов рублей, долларов, фунтов, евро», а потому она не может быть выгодна каким-либо политикам.
Познер добавил, что по окончании пандемии планирует жить так же, как и до нее, жить полной жизнью: видеться с детьми, внуками, правнуками и друзьями. Те же, кто утверждают, что пандемия — это «фигня и пропаганда», по мнению Познера, жить не собираются в принципе. Именно поэтому он призвал подписчиков подумать и добавил, что «думать не менее полезно, чем сомневаться».
Ранее Познер выразил мнение, что пандемия пойдет на спад не раньше конца мая. Он подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса очень серьезная, однако призвал не волноваться по этому поводу.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения