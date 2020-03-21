Телеведущий Владимир Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, опубликованной на YouTube.

Имеющий биологическое образование телеведущий выразил мнение, что пандемия пойдет на спад не раньше конца мая. Он подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса очень серьезная, однако призвал не волноваться по этому поводу.

«Нужно соблюдать довольно простые вещи. Надо, чтобы расстояние между людьми было не меньше, чем метр, не надо целоваться, обниматься при встрече, не надо здороваться за руку. Надо очень тщательно мыть руки», — напомнил Познер, указав на то, что вирус держится на поверхностях до 12 часов.

Маски помогают только в том случае, если человек болеет, указал журналист. «Если у вас есть что-то, она не даст этому выйти, а так как вирус крупный, то ячейки маски ему мешают», — пояснил он.

Владимир Познер окончил биолого-почвенный факультет МГУ по специальности «физиология человека» в 1958 году.

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