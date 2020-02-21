Фотографии молодого Познера поразили пользователей сети

В сети поразились старыми фотографиями Владимира Познера. Пользователь с ником «Гомопропаганди» опубликовал в Twitter два снимка телеведущего, подписав, что в молодости тот был «очень горячий». Менее чем за сутки пост набрал более двух тысяч лайков.

Большинство комментаторов согласилось с автором поста. Один из пользователей даже назвал Познера потерянным сыном Марлона Брандо, а другой предположил, что родственником телеведущего мог также быть Ален Делон. Мужчина с ником Sokolov_kun даже заявил, что при встрече с богом попросил бы у него такое же лицо, как у героя фотографий.

Некоторые же удивились тому, что 85-летний Познер когда-то был молодым. «Сколько помню, он вечно старый», — поделился своим мнением один из комментаторов. «Я удивлен что фотография уже была изобретена, в то время когда Познер был молод», — заявил другой.

В декабре россияне назвали Познера журналистом, вызывающим наибольшее доверие. В тройку также вошли телеведущие Александр Гордон и Аркадий Мамонтов. Исследование проводилось компанией Mediascope.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!