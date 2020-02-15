Познер рассказал об «антирусских настроениях» в США

Телеведущий Владимир Познер заявил, что в США сегодня сильны «антирусские настроения», и власти не заинтересованы в том, чтобы это изменить. Об этом сообщается на сайте Познер Online.

Журналист добавил, что американская сторона предпочла бы увидеть Россию «страной зависимой, гораздо более слабой».

Также Познер добавил, что НАТО нарушила договоренность не расширяться на Восток. По его мнению, это привело к возникновению недоверия между Россией и Западом.

Ранее депутат немецкого бундестага Александер Ной заявил, что НАТО нарушила данное СССР обещание и расширяется на Восток. Депутат пояснил, что Советский Союз «дал себя обмануть», когда отказался от закрепления обещаний НАТО не расширяться дальше Германии. Ной назвал эту ошибку непростительной и отметил, что она позволила альянсу уже в 1999 году приступить к постепенному расширению, которое не прекращается до сих пор.

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