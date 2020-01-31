В Германии рассказали об обманутом НАТО Советском Союзе

НАТО нарушило данное СССР обещание и расширяется на Восток, заявил депутат немецкого бундестага Александер Ной в статье для портала Freiheitsliebe.

Он рассказал, что в текущем году страны-члены Североатлантического альянса приступят к масштабным военным учениям «Защитник Европы 2020» под предлогом «российской угрозы». При этом «агрессором» является именно НАТО, считает Ной. Он добавил, что российская сторона все еще придерживается оборонительной позиции.

Депутат пояснил, что Советский Союз «дал себя обмануть», когда отказался от закрепления обещаний НАТО не расширяться дальше Германии. Ной назвал эту ошибку непростительной и отметил, что она позволила альянсу уже в 1999 году приступить к постепенному расширению, которое не прекращается до сих пор.

В августе прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после окончания холодной войны альянс расширил зону деятельности, чтобы продолжить свое существование. Столтенберг указал, что в течение 40 лет блок «делал только одно — сдерживал СССР, (...) и делал это успешно», а потому холодная война не переросла в реальные боевые действия. Однако затем пала Берлинская стена, прекратил существование СССР и Варшавский договор, поэтому перед альянсом встал вопрос дальнейшего пути. «НАТО должна была либо выйти из дела, либо выйти за пределы своей территории в Европе и Северной Америке. И мы решили сделать второе», — рассказал генсек.

Масштабные учения США «Защитник-2020» (Defender 2020) пройдут в марте. В них центральная роль отводится Германии. Через эту страну американская дивизия должна будет совершить передислокацию в Восточную Европу. Всего в учениях примут участие 20 тысяч солдат и офицеров США. Левая партия Германии подвергла критике маневры, назвав их «провокацией в отношении России».

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