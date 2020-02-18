Познер напомнил депутатам Госдумы о «забытом законопроекте»

Телеведущий Владимир Познер обратился с вопросом к депутатам Госдумы о том, почему законопроект о домашнем насилии был забыт. Свое обращение он сделал в эфире программы «Познер» на Первом канале. Выпуск опубликован на сайте телеканала.

Он напомнил, что закон должны были обсудить в первом чтении еще в декабре 2019 года. Журналист хотел бы «получить какое-то объяснение» от депутатов по этому поводу и заверил, что в его вопросе нет подвоха. «Пока ничего этого не происходит, и я не понимаю — почему», — заметил Познер.

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Журналист подчеркнул, что принять законодательство о профилактике домашнего насилия необходимо, так как оно представляет реальную угрозу. «К сожалению, нет точных цифр, сколько женщин, сколько детей и мужчин этому подвергаются, именно в этом порядке: прежде всего женщины, потом дети и потом мужчины», — добавил ведущий.

Он заключил, что в Госдуме гораздо больше мужчин, чем женщин, а точка зрения «если бьет, значит любит» продолжает быть актуальной. «Пора бы от этого отказаться, вам не кажется?» — обратился он к законодателям.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия был опубликован в конце ноября 2019 года на сайте Совета Федерации. В Госдуме его пока не рассматривали. Авторы проекта предлагают в том числе ставить виновных в семейном насилии на профилактический учет.

В октябре 2019 года в сети было опубликовано открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона. Под ним подписались 180 общественных организаций. Авторы обращения считают закон «антисемейным». Против также выступил телеведущий Владимир Соловьев, заявив о его ненужности.

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