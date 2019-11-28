Соловьев выступил против закона о домашнем насилии

Телеведущий Владимир Соловьев назвал закон, посвященный профилактике бытового насилия, ненужным. Об этом со ссылкой на эфир передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» сообщает Regnum.

По словам Соловьева, отдельного закона о «семейном насилии» быть не должно, так как применение силы в отношении человека может произойти, где угодно, и конкретизировать условия не стоит. «Все в нем не так! Сама идея!» — уточнил он.

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Помимо этого, Соловьев заявил, что понятие семейного насилия сейчас пытаются расширить до воспитательных мер в отношении ребенка. Он уверен, что важно создать в обществе условия нетерпимости для тех, кто применяет силу к слабым.

Ранее российское правительство назвало масштабы домашнего насилия «сильно преувеличенными». Сообщалось, что число преступлений, совершенных на бытовой почве, снизилось на треть за три года с момента вступления в силу закона о декриминализации домашнего насилия.

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