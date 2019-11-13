Уголовные дела СБУ против Владимира Соловьева назвали смешным продуктом

Уголовные дела, возбужденные Службой безопасности Украины (СБУ) в отношении российского телеведущего Владимира Соловьева, являются глупым и смешным продуктом системы. Об этом газете «Взгляд» заявил член Общественной палаты (ОП) Максим Григорьев.

По его словам, Украине мало, что на ее улицах «убивают инакомыслящих и журналистов», а «потом убийц выпускают из-за решетки». Кроме того, там сажают журналистов и возбуждают уголовные дела, которые не имеют никакого смысла с точки зрения юриспруденции, добавил Григорьев. В качестве примера он привел историю главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, который попал в СИЗО за то, что «выполнял свою журналистскую работу».

«Украина не сможет исполнить свои угрозы, которые фактически содержатся в решении завести уголовные дела на российских журналистов», — отметил член ОП. По его мнению, уголовным делом в отношении Соловьева Украина лишь усилила восприятие «несостоявшейся страны с дикой политической системой».

Во вторник, 12 ноября, депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил о возбуждении двух уголовных дел в отношении Соловьева. Каждое из производств связано со статьей 110 Уголовного кодекса страны («Посягательство на территориальную целостность Украины»), наказание по которой предусматривает от трех до 12 лет лишения свободы.

Сам Соловьев заявил, что не понимает, каким образом украинские правоохранительные органы могли открыть в его отношении уголовные дела. По словам телеведущего, «наследникам бандеровцев» не обязательно нужен повод, чтобы завести уголовные дела против «журналиста-еврея».

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