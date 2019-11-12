Соловьев ответил на возбуждение уголовного дела на Украине

Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не понимает, каким образом Украина могла открыть в отношении него уголовное производство о нарушении территориальной целостности страны. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

«Я не имею ни малейшего представления — это вам надо их спрашивать», — сказал журналист. Он заявил, что «наследникам бандеровцев» не обязательно нужен повод, чтобы завести уголовные дела против «журналиста-еврея». «Им недостаточно того, что я еврей и антинацист?» — возмутился он.

Ведущий подчеркнул, что лично пока ничего не нарушал и не въезжал на Украину. Соловьев назвал открывших в отношении него дело сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) юридически безграмотными.

Ранее 12 ноября депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко опубликовал ответ СБУ на его запрос. По словам парламентария, ведомство открыло два уголовных дела в отношении Соловьева. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. По этой статье предусмотрено наказание от 3 до 12 лет лишения свободы.

Соловьев неоднократно резко высказывался об Украине в своих передачах на телевидении и радио. В недавнем интервью Борису Корчевникову ведущий рассказал, что обожает Украину, но ненавидит отдельных ее жителей, которых называет бандеровцами.

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