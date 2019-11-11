Соловьев признался в любви к Украине

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что обожает Украину, но ненавидит отдельных ее жителей, которых называет бандеровцами. Об этом он сообщил в ходе интервью в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1».

«Мне говорят: "Почему ты так говоришь об Украине?" Да я обожаю Украину! У меня бабушка с дедушкой окончили Харьковский авиационный институт, у меня до сих пор тетка в Горловке живет, невозможно вывезти», — отметил он. Соловьев подчеркнул, что не отделяет народ Украины от народа России. «Мы все единый, гигантский советский народ», — считает ведущий.

При этом он признался, что испытывает ненависть по отношению к отдельным гражданам Украины. «Но я бандеровцев ненавижу и я нацистов ненавижу», — сказал он. Соловьев пояснил, что причина его категоричного отношения — в истории семьи.

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«Шестерых моих живыми закопали в землю во время войны только за то, что они евреи. Поэтому когда я этих всех вижу и слышу, этот затаенный антисемитизм вдруг проявляется в XXI веке на современной Украине», — добавил ведущий. Он также выразил недоумение по поводу того, что олигарх Игорь Коломойский ходил в футболке с надписью «Жидобандеровец».

Ранее Соловьев прокомментировал слова юмориста Максима Галкина, заявившего о цензуре на отечественном телевидении. Он не согласился с мнением юмориста и заявил, что на его телеканале нет никаких проявлений цензуры.

В конце августа Соловьев заявлял, что россиянам интереснее обсуждать Украину, чем собственные пенсии. По его мнению, именно поэтому в его эфирах больше времени посвящают украинской теме.

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