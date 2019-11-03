Соловьев поведал о лишающих Украину транзита «сказочных молодцах»

Телеведущий Владимир Соловьев высказался о попытках лишить Украину транзита российского газа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Просто молодцы. Делают все, чтобы лишить Украину транзита. Живут в своем мире. Сказочные...», — отметил Соловьев, не уточнив, о чьих попытках помешать транзиту газа через украинскую территорию идет речь.

2 ноября «Нафтогаз Украины» подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома». В настоящее время идут трехсторонние переговоры с участием «Газпрома», «Нафтогаза» и Еврокомиссии о продлении договора о транзите газа через территорию Украины. Нынешнее соглашение истекает в конце 2019 года. Ранее «Нафтогаз» заявлял о готовности подать иск на 11-14 миллиардов долларов в случае, если соглашение так и не будет достигнуто.

В конце августа Соловьев заявлял, что россиянам интереснее обсуждать Украину, чем собственные пенсии. По его мнению, именно поэтому в его эфирах больше времени посвящают украинской теме. Последние годы на российском телевидении (Первом канале, «России 1», НТВ и других) регулярно выходят десятки политических ток-шоу. При этом главной темой большинства из них были и остаются события на Украине. В этих ток-шоу постоянно принимают участие украинские эксперты, политологи и журналисты.

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