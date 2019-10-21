Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса

Телеведущий Владимир Соловьев был внесен в Книгу рекордов Гиннесса за самое долгое пребывание в телеэфире в течение одной недели. Об этом сообщает ТАСС.

За семь дней он побывал в эфире в общей сложности 25 часов 53 минуты и 57 секунд. По словам ведущего, ради этого ему пришлось пять дней подряд быть в прямом эфире не менее пяти часов в сутки. Рекорд был зафиксирован во время эфиров передач «Кто против?» и «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Соловьев отметил, что подсчетом времени занималось независимое подразделение программной дирекции ВГТРК. Его сотрудники копировали каждую передачу на файлообменник, сопровождая ее документами, подтверждающими эфирные выходы. Все материалы были переведены на английский язык, заверены апостилем и направлены в комиссию.

Как сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса, Соловьев проводил эфиры с 18 по 24 марта 2019 года. Предыдущим рекордсменом был японский телеведущий Монта Мино (Monta Mino), настоящее имя — Норио Минорикава (Norio Minorikawa). Он провел в эфире 21 час 42 минуты.

Ранее Соловьев рассказал, почему регулярно кричит в своих эфирах. По его словам, это не связано с его эмоциональным состоянием. Он объяснил такое поведение тем, что работает на радио.

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