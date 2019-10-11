Соловьев призвал вернуть смертную казнь после убийства девочки в Саратове

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что считает необходимым вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов. Об этом сообщает Ura.ru.

«Я был и остаюсь сторонником смертной казни. Особенно за преступления против детей. Педофилы и убийцы, на мой взгляд, должны быть уничтожены, как бешеные звери», — сказал ведущий.

При этом Соловьев добавил, что при возвращении смертной казни важно будет соблюсти судебные процедуры, в том числе все формы апелляций. Он также задался вопросом, существует ли в России база людей, представляющих опасность для детей.

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Ранее, утром 11 октября, Соловьев высказался в пользу возвращения смертной казни в своем Telegram-канале, объяснив это тем, что он «добрый человек».

Его слова были раскритикованы в Telegram-канале «Русское будущее», автор поста в котором предположил, что Соловьев вскоре получит «щелчок по носу» за свое мнение. В ответ ведущий написал, что у администратора канала «рабское мышление» и еще раз подчеркнул, что остается убежденным сторонником смертной казни.

Поводом для высказываний Соловьева стало убийство 9-летней Лизы в Саратове. Тело пропавшего ребенка обнаружили за гаражами волонтеры. Предполагаемый убийца был задержан в ночь на 11 октября и признался, что задушил девочку, потому что его разозлил ее грубый ответ.

Когда подозреваемый был доставлен в местное отделение полиции, жители собрались на стихийный митинг, требуя выдать мужчину. Полицейские были вынуждены применить спецсредства, чтобы защитить его от самосуда местных жителей. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Саратов криминалистов из центрального аппарата ведомства на помощь в расследовании обстоятельств преступления.

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