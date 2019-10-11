На расследование громкого убийства российской девочки послали подмогу из Москвы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Столичным следователям поставлена задача помочь коллегам в расследовании резонансного убийства девятилетней девочки. Ход расследования уголовного дела поставлен председателем СК на контроль в центральном аппарате.

Сейчас поисковые мероприятия завершены, следствие по уголовному делу продолжается.

Ранее 11 октября сообщалось, что жители Саратова собрались на стихийный митинг, требуя выдать им убийцу девочки, пропавшей за два дня до этого по дороге в школу. Задержанный подозреваемый сознался в преступлении и рассказал следователям, что задушил жертву со злости — та якобы ему грубо ответила. Тело девочки мужчина спрятал в гаражах. Ранее преступник был судим по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Когда убийцу привезли на место преступления, там его встретила разъяренная толпа линчевателей. Чтобы защитить преступника от самосуда, полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

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