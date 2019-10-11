Родители убитой девочки в Саратове начали сбор денег на похороны

Родственники убитой в Саратове девятилетней девочки начали сбор средств на ее похороны. Об этом в своем Facebook написала тетя погибшей школьницы Ирина Кулясова.
Женщина перечислила имена родителей и бабушки ребенка, чтобы люди были уверены, что переводят деньги настоящим членам семьи, а не мошенникам. Также она приложила номер банковской карты бабушки. «Сейчас много людей хотят оказать материальную помощь родителям Лизы. Спасибо вам большое», — добавила она.
Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя в своем Facebook уточнила, что у семьи «туго с деньгами».
Отдельный сбор средств для семьи начала областная Общественная палата. Председатель палаты Борис Шинчук сказал РИА Новости, что члены палаты собрали свои личные деньги и передадут их родным.
Панихида по убитой девочке пройдет в городе в пятницу, 11 октября, в 15:00 по местному времени в храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», сообщает ИА «Версия-Саратов».